02.02.2020, 12:51

ФОТО | Столетие Тартуского мира: к монументу у Таллиннской реальной школы возложили венки


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Foto: Andres Putting

Сегодня исполняется сто лет со дня заключения Тартуского мирного договора, и это отмечают и в столице.

В полдень возложили венки к монументу у Таллиннской реальной школы. Присутствовало множество школьников, учащихся как Реальной школы, так и других школ. За организацию мероприятия в этом году отвечал Английский колледж.

Мероприятие посетил и премьер-министр Юри Ратас.

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