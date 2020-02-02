02.02.2020, 12:51
ФОТО | Столетие Тартуского мира: к монументу у Таллиннской реальной школы возложили венки
Сегодня исполняется сто лет со дня заключения Тартуского мирного договора, и это отмечают и в столице.
Сегодня исполняется сто лет со дня заключения Тартуского мирного договора, и это отмечают и в столице.
В полдень возложили венки к монументу у Таллиннской реальной школы. Присутствовало множество школьников, учащихся как Реальной школы, так и других школ. За организацию мероприятия в этом году отвечал Английский колледж.
Мероприятие посетил и премьер-министр Юри Ратас.
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