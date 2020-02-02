ФОТО | Столетие Тартуского мира: к монументу у Таллиннской реальной школы возложили венки

В полдень возложили венки к монументу у Таллиннской реальной школы. Присутствовало множество школьников, учащихся как Реальной школы, так и других школ. За организацию мероприятия в этом году отвечал Английский колледж.

Мероприятие посетил и премьер-министр Юри Ратас.