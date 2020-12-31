ФОТО-СРАВНЕНИЕ | Встреча Нового года 2020 vs 2021. Там, где раньше собирались веселые компании, царила пустота и тишина

Taavi Sepp EST 97

Foto: Taavi Sepp

И вроде все как обычно — снега нет, дождя, к счастью, тоже, новогодний огни горят. Но чего- то не хватает — людей! Этот год Таллинн встречает совсем по-другому…