ФОТО-СРАВНЕНИЕ | Новый год 2019 vs 2020. Там, где раньше собирались веселые компании, царит пустота и тишина

Taavi Sepp EST 2

Foto: Taavi Sepp

И вроде все как обычно — снега нет, дождя, к счастью, тоже, новогодний огни горят. Но чего- то не хватает — людей! Этот год Таллинн встречает совсем по-другому…