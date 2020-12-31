31.12.2020, 23:30

ФОТО-СРАВНЕНИЕ | Новый год 2019 vs 2020. Там, где раньше собирались веселые компании, царит пустота и тишина

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Taavi Sepp
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ФОТО-СРАВНЕНИЕ | Новый год 2019 vs 2020. Там, где раньше собирались веселые компании, царит пустота и тишина
Foto: Taavi Sepp

И вроде все как обычно — снега нет, дождя, к счастью, тоже, новогодний огни горят. Но чего- то не хватает — людей! Этот год Таллинн встречает совсем по-другому…

Foto: Taavi Sepp
Foto: Taavi Sepp
Foto: Taavi Sepp
Foto: Taavi Sepp
Foto: Taavi Sepp

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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