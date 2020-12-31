31.12.2020, 23:30
ФОТО-СРАВНЕНИЕ | Новый год 2019 vs 2020. Там, где раньше собирались веселые компании, царит пустота и тишина(2)
И вроде все как обычно — снега нет, дождя, к счастью, тоже, новогодний огни горят. Но чего- то не хватает — людей! Этот год Таллинн встречает совсем по-другому…
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