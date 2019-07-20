20.07.2019, 18:58

ФОТО | Спасибо Нолану за это! Смотрите, кто пришел на семейный день в парке Паэ


rus.delfi.ee
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Pae pargi perepäev
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Pae pargi perepäev Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 12 часов в Ласнамяэ начался семейный день в парке Паэ, который является частью летней культурной программы ”Кинолето Ласнамяэ”, а в конце мероприятия выступил Уку Сувисте.

Как сообщала ранее управа Ласнамяэ, семейный день начнется с салюта из конфет, продолжится выступлением детского театра Мики-Минни, затем перед гостями выступят актеры Русского молодежного театра, будут работать различные мастерские по интересам, такие, как точная стрельба из Nerf, поделки из бисера и многое другое. Семьи смогут принять участие в соревнованиях по решению головоломок. Также на месте будут представлены районные библиотеки.

Семейный день завершится концертом Уку Сувисте, который начнется в 15:00.

Семейный день в парке Паэ — это последнее из четырех мероприятий программы ”Кинолето Ласнамяэ”, организованных в связи со съемками фильма на Лаагна теэ режиссером Кристофером Ноланом. ”Кинолето Ласнамяэ” проходит в сотрудничестве с Funfair Films Ltd, их представителем в Эстонии Allfilm OÜ и Таллиннской городской управой. В рамках культурной программы ”Кинолето Ласнамяэ” уже состоялось пересечение канатоходцем Лаагна теэ по 120-метровой стропе, Большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле и Фестиваль в парке Кивила.

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