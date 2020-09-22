ФОТО | Спасательный департамент наградил знаками отличия 112 человек. Самому младшему 11 лет

Президент Керсти Кальюлайд в своей речи отметила, что минувший год создал такую ситуацию, при которой мы теперь относимся гораздо серьезнее к подготовке к различного рода кризисным ситуациям и безопасности государства в целом.

”Ни один из нас не застрахован от того, что может попасть в аварию, пережить пожар, болезнь близких людей или же стать свидетелем того, как тонет совершенно незнакомый человек. Мы никогда до конца не сможем предотвратить подобные ситуации, однако к ним нужно быть готовыми”, — отметила глава государства, упомянув, что чем больше в обществе смелых и самоотверженных людей, в то же время имеющих навыки и знания, тем меньше оборванных жизней.

Медали за спасение жизни получили 70 человек, в их числе, вдобавок к самим спасателям, работникам неотложной помощи и полицейским, 15 частных лиц. В первую очередь наградили медалью особого класса спасателя Пярнуской спасательной команды Евгения Новикова. Такие медали выдаются тем, кто спас четверых и более человек. Ранее Евгений Новиков был награжден медалями за спасение жизни в 2011, 2015 и в 2017 годах.

”В центре спасательной работы всегда — человек, и в то же время, спасательная служба сама держится на людях. Признание и благодарность сегодня заслужили все профессиональные и добровольные спасатели, а также, люди, не являющиеся спасателями, но спасшие других. А также те наши партнеры, которые своим служением помогают сделать Эстонию безопаснее и защищеннее”, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Как уже было сказано выше, знаками отличия отметили 112 человек. В их числе и 11-летняя девочка, которая помогла выбраться из горящей квартиры своим брату и сестре, и 72-летний мужчина, спасший тонущую 90-летнюю женщину.

Вдобавок к медалям за спасение жизни было передано три золотых креста, 11 серебряных крестов и 28 медалей спасательной службы. Кроме того, добровольным спасателям был передан переходящий приз за развитие спасательной сферы и благодарственные письма от имени гендиректора Спасательного департамента.