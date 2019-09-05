ФОТО | Спасательный департамент наградил 131 человека, из них 58 — за спасение жизни

В ходе торжественной церемонии отличившимся сотрудникам и обычным гражданам были вручены: два Больших золотых креста, три Золотых креста, 11 Серебряных крестов, 31 медаль, 9 Медалей за заслугу с золотым дубовым листом и 18 Медалей за заслугу с серебряным дубовым листом.

Медали за спасение жизни (I, II и III класса) были удостоены 58 человек.