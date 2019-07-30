ФОТО: Спасательные команды получили новые автоцистерны
5 спасательных команд Западного и Южного спасательного центра получили новые автоцистерны.
5 спасательных команд Западного и Южного спасательного центра получили новые автоцистерны.
Новые автоцистерны получили спасательные команды Антсла, Ярваканди, Мынисте, Вастселиина и Тыстамаа. Именно в этих командах были устаревшие автоцистерны, которые уже не справлялись с оперативной работой. Еще 4 автоцистерны прибудут в 2020 году.
”Новые автоцистерны не такие крупные. Многие наши здания не построены под современные спасательные машины, поэтому, заказывая новые автоцистерны мы подумали и о том, чтобы они поместились в здание спасательной команды”, — рассказал начальник отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг. Он добавил, что новые автоцистерны 7,9 метров в длину и вмещают в себя 9000 литров воды и 1000 пенного вещества. Благодаря специальным клапанам, бак автоцистерны можно опустошить за 1 минуту.
В первую очередь, автоцистерны необходимы для транспортировки воды к месту происшествия в местностях с ограниченным доступом к воде. Новые автоцистерны построены таким образом, что позволяет их очень быстро заполнить водой.
Новые автоцистерны из завода Scania, а надстройка из польского завода WISS. Автоцистерны прибыли в Эстонию уже давно, однако, их комплектация и взятие в эксплуатацию заняло время. На прошлой неделе спасатели получили необходимое обучение, а все автоцистерны прибыли в свои спасательные команды.
Всего у Спасательного департамента 56 современных автоцистерн.
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