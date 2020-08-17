ФОТО | Советники министра финансов не явились на заседание спецкомиссий

На заседание были приглашены советники министра финансов Кристель Меннинг и Керсти Крахт, министр юстиции Райво Аэг и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Однако советники министра на обсуждение не явились.

”Мы получили информацию о связанных с наймом посредника из США несоответствиях, но у нас нет информации о причине их возникновения. Приглашенные на это заседание помогут внести ясность в этот вопрос”, — сказал перед заседанием председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Юрген Лиги.

”Полученная на заседаниях комиссий информация и разные документы позволяют утверждать, что Эстонской Республике не следовало заключать договор с данным бюро. И сам договор — слабый, — отметила председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк. — Необходимо выяснить, что привело к созданию такого документа”.