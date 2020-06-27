27.06.2020, 09:20
ФОТО | Совет уполномоченных EKRE собирается на заседание: Хельме представляет доклад о политической ситуации в Эстонии
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собрался в столичном отеле Radisson Blue Sky.
Председатель партии Март Хельме изложит свое видение о политической ситуации в Эстонии и сделает на эту тему доклад, после чего будет сделано заявление.
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