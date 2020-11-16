ФОТО | Совет по гособороне собрался для обсуждения высказываний Мартина и Марта Хельме

Глава государства приняла решение о созыве совета 8 ноября, когда два эстонских министра поставили под сомнение честность наших электронных выборов и результатов президентских выборов в США.
Участники совета на сей раз собрались в Министерстве обороны, заседание продлится ориентировочно до 17. 45, после чего последует пресс-конференция.
Совет по гособороне — консультативный орган при президенте ЭР, его заседания проводятся по мере необходимости. В состав совета входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, глава МВД, министры юстиции, экономики и внешней торговли, а также командующий Силами обороны.
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