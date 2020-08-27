ФОТО | Совет Национальной оперы обсуждает судьбу Айвара Мяэ
Сегодня совет оперного театра "Эстония" обсуждает составленный на основе обращений работников театра рапорт, чтобы прояснить ситуацию с подозрениями в домогательствах и унижениях сотрудников, которые были предъявлены руководителю театра Айвару Мяэ.
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