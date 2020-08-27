ФОТО | Совет Национальной оперы обсуждает судьбу Айвара Мяэ

Рапорт составила по просьбе театра привлеченная как доверенное лицо эксперт по трудовому праву Теа Рохтла. Рохтла представила рапорт совету 21 августа, сегодня члены совета приступили к его обсуждению. На заседании совета присутствует и сам Айвар Мяэ.

В июле совет решил временно отстранить Мяэ от работы, сохранив за ним 60% зарплаты. Решение действует до 2 сентября, так что совет должен принять решение: оставить Мяэ на его должности или он должен уйти.

Полиция возбудила в отношении Мяэ производство по статье, предусматривающей ответственность за сексуальные домогательства.