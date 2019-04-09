ФОТО: Совет ERR собрался, чтобы обсудить жалобу Мартина Хельме на необъективных журналистов

"У меня просьба включить в повестку дня пункт: несбалансированность ERR в период после выборов в новостных и дискуссионных передачах. Что руководство собирается реально предпринять, чтобы возникшее серьезное нарушение закона (Закон о национальном телерадиовещании, статья 3, часть 3, 5, статья 6, часть 2, 3, 4, 5) не осталось без своевременного и пропорционального наказания? Собирается ли руководство опять, как обычно, развести руками и сказать, что упс, в будущем попробуем лучше. Или планируется убрать из эфира продемонстрировавших тотальную необъективность и непрофессионализм ведущих? Как долго собираются продолжать невыполнение требований закона и потопление серьезности и надежности организации?" — написал Хельме.

Поскольку у членов совета есть право добавлять пункты в повестку дня, совет на сегодняшнем собрании это сделал.