ФОТО: Состоялась третья Летняя школа журналистики Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге

В Таллинне прошла третья Летняя школа журналистики, организованная Медиацентром Стокгольмской школы экономики в Риге и русским Delfi. С июля по октябрь на портале Delfi будет работать платформа ”Поколение D”, где будут публиковаться выпускники Летней школы.
С 17 по 21 июня талантливые молодые люди в возрасте 14-18 лет учились у известных журналистов и преподавателей из Эстонии, Латвии и России, побывали в редакции Delfi и создали свои журналистские материалы самых различных жанров и форматов.
Тренинг по технике ведения интервью и созданию видеосюжетов провела журналист ETV+ Евгения Волохонская. На связи по скайпу из Риги был журналист и редактор Meduza Константин Бенюмов, который рассказал о вызовах, которые сегодня стоят перед СМИ и журналистами сегодня. О базовых понятиях журналистики и вопросах журналистской этики рассказала журналист и координатор в Эстонии программ Медиацентра Стокгольмской школы экономики в Риге Юлия Родина. О том, как написать журналистский текст, участникам школы прочел лекцию Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий ETV+. Как проверять факты и отличить истину от фейка, научила Солвита Денис-Лиепниеце, журналист и доцент Видземской высшей школы.
Последний день Летней школы будущие акулы пера провели в редакции Delfi, где познакомились с главным редактором русского Delfi Андреем Шумаковым. Молодые журналисты представили свои работы и приняли участие в ”планерке” с главным редактором портала.
Летняя школа журналистики проходит уже в третий раз при поддержке Посольства Швеции в Эстонии.
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