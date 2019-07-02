ФОТО: Состоялась третья Летняя школа журналистики Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге

Тренинг по технике ведения интервью и созданию видеосюжетов провела журналист ETV+ Евгения Волохонская. На связи по скайпу из Риги был журналист и редактор Meduza Константин Бенюмов, который рассказал о вызовах, которые сегодня стоят перед СМИ и журналистами сегодня. О базовых понятиях журналистики и вопросах журналистской этики рассказала журналист и координатор в Эстонии программ Медиацентра Стокгольмской школы экономики в Риге Юлия Родина. О том, как написать журналистский текст, участникам школы прочел лекцию Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий ETV+. Как проверять факты и отличить истину от фейка, научила Солвита Денис-Лиепниеце, журналист и доцент Видземской высшей школы.

Последний день Летней школы будущие акулы пера провели в редакции Delfi, где познакомились с главным редактором русского Delfi Андреем Шумаковым. Молодые журналисты представили свои работы и приняли участие в ”планерке” с главным редактором портала.

Летняя школа журналистики проходит уже в третий раз при поддержке Посольства Швеции в Эстонии.