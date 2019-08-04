04.08.2019, 17:45

ФОТО | Солдаты-срочники помогали восстанавливать водно-болотные угодья заповедника Охепалу


rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 12 pilti
1. jalaväebrigaadi ajateenijad aitasid taastada Ohepalu looduskaitseala märgalasid Foto: Marina Loštšina, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Около 90 солдат-срочников пионерского батальона 1-й пехотной бригады вчера по приглашению Эстонского фонда природы прибыли в заповедник Охепалу, чтобы помочь восстановлению водно-болотных угодий.

За шесть часов военнослужащие построили 20 запруд, которые должны повлиять на территорию площадью почти 250 гектаров.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: