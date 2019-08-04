04.08.2019, 17:45
ФОТО | Солдаты-срочники помогали восстанавливать водно-болотные угодья заповедника Охепалу
Около 90 солдат-срочников пионерского батальона 1-й пехотной бригады вчера по приглашению Эстонского фонда природы прибыли в заповедник Охепалу, чтобы помочь восстановлению водно-болотных угодий.
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