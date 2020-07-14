ФОТО | "Сохранить сакральность и обеспечить доступность". Таллинн заключил договор о сотрудничестве с монашеским орденом св. Биргитты

Договор о сотрудничестве регламентирует совместную работу сторон по использованию и администрированию развалин Пиритаского монастыря. Это затрагивает организацию мероприятий и проведение религиозных обрядов ордена в развалинах монастыря св. Биргитты, деятельность сторон, направленную на повышение привлекательности комплекса, вопросы реставрации и сохранения руин, а также продвижения исторической, культурной и религиозной значимости этого объекта.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, сотрудничество с монашеским орденом св. Биргитты имеет большое значение для города.

”Речь идет об историческом месте, сакральную значимость которого необходимо сохранять, но при этом давая возможность людям ежедневно посещать его, — сказал Михаил Кылварт. — Мы пришли к единому пониманию с орденом относительно того, как использовать и организовывать деятельность в историческом комплексе монастыря св. Биргитты. Заключенный договор о сотрудничестве стал хорошей отправной точкой для совместного продвижения вперед. Наша общая цель — сберечь это историческое наследие для будущих поколений”.

Также мэр Таллинна поблагодарил давнего друга Пиритаского монастыря Лагле Парек за ее благотворительную работу и многолетнее сотрудничество.

”Состоявшееся сегодня подписание договора, по своей сути, не было ни концом чего-либо, ни началом чего-то кардинального, — сказала настоятельница монашеского ордена биргиттинцев пиритаского монастыря св. Биргитты мать Вимала. — Это лишь временная остановка, где можно обернуться назад, оценить минувшее и с надеждой подумать о будущем. Почти 20 лет развалины старого монастыря были под нашей опекой, и мы делали что могли. Но, конечно, ясно, что возможности монашеского ордена несравнимы с городскими, поэтому сейчас мы спокойны — благодаря договору о сотрудничестве мы сможем продолжить совместную работу. Надеемся, что благодаря ее новому формату созданный Совет по сотрудничеству сумеет начать подготовку к юбилейным торжествам будущего года: в 2021 году будет отмечаться 585 лет с момента освящения старого монастыря и 20 лет — с освящения нового. Эти даты важны как для нашего ордена, так и района Пирита, чей герб и флаг украшает крест биргиттинцев. Заключенный сегодня договор, как и монашеский орден, и общество базируются на ценностях, которые столетиями разделял наш монашеский орден и которые присущи эстонскому народу; оберегая которые, сможем передать их будущим поколениям”.