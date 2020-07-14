14.07.2020, 18:41

ФОТО | "Сохранить сакральность и обеспечить доступность". Таллинн заключил договор о сотрудничестве с монашеским орденом св. Биргитты

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ФОТО | "Сохранить сакральность и обеспечить доступность". Таллинн заключил договор о сотрудничестве с монашеским орденом св. Биргитты
Таллиннская горуправа

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и настоятельница монашеского ордена св. Биргитты пиритаского монастыря св. Биргитты мать Вимала (в миру Бинду Куриакосе) подписали сегодня договор о сотрудничестве, которым стороны договорились о сохранении развалин монастыря и исторического кладбища, о надлежащем использовании захоронений и святилищ, а также организации деятельности, исходящей из общих интересов.

Договор о сотрудничестве регламентирует совместную работу сторон по использованию и администрированию развалин Пиритаского монастыря. Это затрагивает организацию мероприятий и проведение религиозных обрядов ордена в развалинах монастыря св. Биргитты, деятельность сторон, направленную на повышение привлекательности комплекса, вопросы реставрации и сохранения руин, а также продвижения исторической, культурной и религиозной значимости этого объекта.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, сотрудничество с монашеским орденом св. Биргитты имеет большое значение для города.

”Речь идет об историческом месте, сакральную значимость которого необходимо сохранять, но при этом давая возможность людям ежедневно посещать его, — сказал Михаил Кылварт. — Мы пришли к единому пониманию с орденом относительно того, как использовать и организовывать деятельность в историческом комплексе монастыря св. Биргитты. Заключенный договор о сотрудничестве стал хорошей отправной точкой для совместного продвижения вперед. Наша общая цель — сберечь это историческое наследие для будущих поколений”.

Также мэр Таллинна поблагодарил давнего друга Пиритаского монастыря Лагле Парек за ее благотворительную работу и многолетнее сотрудничество.

”Состоявшееся сегодня подписание договора, по своей сути, не было ни концом чего-либо, ни началом чего-то кардинального, — сказала настоятельница монашеского ордена биргиттинцев пиритаского монастыря св. Биргитты мать Вимала. — Это лишь временная остановка, где можно обернуться назад, оценить минувшее и с надеждой подумать о будущем. Почти 20 лет развалины старого монастыря были под нашей опекой, и мы делали что могли. Но, конечно, ясно, что возможности монашеского ордена несравнимы с городскими, поэтому сейчас мы спокойны — благодаря договору о сотрудничестве мы сможем продолжить совместную работу. Надеемся, что благодаря ее новому формату созданный Совет по сотрудничеству сумеет начать подготовку к юбилейным торжествам будущего года: в 2021 году будет отмечаться 585 лет с момента освящения старого монастыря и 20 лет — с освящения нового. Эти даты важны как для нашего ордена, так и района Пирита, чей герб и флаг украшает крест биргиттинцев. Заключенный сегодня договор, как и монашеский орден, и общество базируются на ценностях, которые столетиями разделял наш монашеский орден и которые присущи эстонскому народу; оберегая которые, сможем передать их будущим поколениям”.

Для достижения поставленных целей сторонами был создан Совет по сотрудничеству, в который со стороны города вошли три, а со стороны ордена св. Биргитты — два представителя. Город представляют вице-мэр Калле Кландорф, старейшина района Пирита Тынис Лийнат и руководитель отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Борис Дубовик. Совет будет определять потребность в реставрации и раскопках комплекса, уместности проводимых здесь мероприятий, продаваемых сувениров, печатных и маркетинговых материалов; также Совет будет решать вопросы, связанные с развитием монастырского комплекса и прочей деятельностью, в отношении которой у ордена может быть религиозный или исторический интерес.

Монашеский орден св. Биргитты обязывается использовать и организовывать свою деятельность в историческом комплексе пиритаского монастыря в соответствии с договором. При организации религиозных обрядов в развалинах монастыря св. Биргитты исходить из указаний и решений Совета по сотрудничеству и заблаговременно извещать управу района Пирита обо всех запланированных в развалинах комплекса мероприятиях и религиозных обрядах. Даты использования руин монастырского комплекса орден должен сообщать районной управе ежегодно не позднее 15 января.

Город обязуется обеспечить монашескому ордену возможность бесплатно пользоваться комплексом для проведения религиозных обрядов до 15 дней в течение календарного года. В иное время орден может бесплатно пользоваться им для проведения мероприятий и служб только в случае, если это не мешает проведению запланированных городом мероприятий, и если это не противоречит заключенным между городом и третьими лицами договорам. Город должен обеспечить членам монашеского ордена и сопровождающим бесплатное посещение развалин пиритаского монастыря св. Биргитты по предварительной договоренности, если это не мешает проведению запланированных городом мероприятий, и если это не противоречит заключенным между городом и третьими лицами договорам. Также город должен сообщать ордену обо всех, связанных с руинами монастырского комплекса, действиях в отношении которых у ордена имеется разумный интерес, обеспечить благоустройство и все, связанное с повседневным ведением хозяйства на территории исторического комплекса.

Таллиннская горуправа
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