26.09.2020, 14:14

ФОТО: Соцдемы собрались на совет уполномоченных. Саар в пух и прах раскритиковал правительство


EST
Galerii: 22 pilti
SDE volikogu Foto: Ilmar Saabas

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил на проходящем в субботу совете уполномоченных партии, что правительство находится в состоянии полной растерянности, которая усиливается невиданным политическим бескультурьем.

Однако общество сейчас, во время второй волны коронавируса и экономического кризиса, как в воздухе нуждается в договороспособном правительстве, единой линии и четких месседжах.

По словам лидера социал-демократов, выступившего с речью на сегодняшнем совете уполномоченных партии, в Эстонии началась вторая волна коронавируса, и приоритетом государства должна стать борьба за здоровье людей и функционирование общества и экономики. ”По сравнению с весной мы стали умнее. Чтобы инфекция не распространялась, нужно действовать соответствующим образом, а для этого необходимо общественное соглашение. К сожалению, до сих пор не сделан ряд шагов, которые обязаны были быть предприняты на уровне правительства. Один из самых наглядных примеров беспомощности нынешней коалиции — это нескончаемая неопределенность с масками — правительство до сих пор не может определиться, есть от масок польза, или нет”, — отметил Индрек Саар.

Читайте также:

Он также сказал, что не нужно спешить с распоряжениями и запретами. Вместо этого следует недвусмысленно призвать людей носить маску хотя бы в многолюдных помещениях и общественном транспорте. А также обеспечить бесплатными масками в первую очередь всех, кто входит в группы риска и работает на передовой, и тех, у кого нет возможности платить за маски. ”Маски спасают жизни, говорит Аркадий Попов, и здесь государство должно прийти людям на помощь”, — подчеркнул Саар.

Организация учебного процесса в школах тоже, по его словам, является примером беспомощности правительства. ”Вместо четких рекомендаций правительство переложило всю ответственность на руководителей школ и местные самоуправления. Да еще и вступило в перепалку с самоуправлениями! Постоянные противоречивые и невнятные сигналы уже начинают мешать обществу нормально функционировать. Особенно в кризисные периоды”, — сказал председатель партии.

В своей речи Индрек Саар также отметил, что в сложные времена внимание правительства должно быть приковано прежде всего к тому, справляются ли люди со своей жизнью в материальном плане. Однако в реальности правительство предпочитает поддерживать крупные предприятия, да и то выборочно. Социал-демократы пришли правящей коалиции на помощь и представили законопроект, который в случае его принятия позволит заболевшим людям получать компенсацию по болезни уже с первого рабочего дня. К сожалению, до сих пор решение так и не принято.

”Чем тогда вообще занимается правительство, если не борьбой с кризисом? Никто ничего не делает для уменьшения регионального неравенства. Наоборот — объявляют войну аграриям. Правительство даже не может составить программу развития лесной отрасли. По теме ухода за близкими, местам в домах попечения, соглашению по финансированию науки и климатической нейтральности звучат только пустословные декларации. О развитии дигитальной сферы после увольнения министра Каймара Кару больше вообще никто ничего не говорит”, — сказал Саар, по оценке которого, у правительства нет ни способности к сотрудничеству, ни дальновидности.

Он также подчеркнул, что правительство заболело невиданным ранее политическим бескультурьем и нападает на всех, кто осмеливается критиковать власть. ”Министр финансов устраивает фиктивный тендер, чтобы подыграть три миллиона евро адвокатскому бюро, которое тесно связано с коррумпированными российскими олигархами, и пытается заключить очень сомнительный договор на приобретение вооружения с фирмой, которую сам же и выбрал. Ежедневно звучат оскорбления в адрес различных социальных групп, портятся отношения с нашими союзниками, идут нападки на свободную прессу, правительство пытается мешать работе оппозиции при помощи вранья и клеветы. Ну а премьер-министр, сжав зубы, беспомощно взирает на происходящее”, — сказал Саар.

"И, как будто этого еще мало, под страхом развала коалиции и под давлением Хельме продавливается ”референдум ненависти”. Референдум, цель которого — не найти компромисс или решение, а спровоцировать в обществе вражду и фрустрацию”, — отметил Индрек Саар.

По его словам, социал-демократы не смирятся с навязанной семьей Хельме чуждой Эстонии политической культурой, которая при помощи лжи и подтасовок, подстраивания под себя конституции и превращения муниципальных выборов в фарс, старается поссорить всех со всеми. ”Мы намерены защитить Конституцию Эстонии. Со всей решительностью и любовью”, — пообещал Индрек Саар, обращаясь к своим однопартийцам.

Читайте также: