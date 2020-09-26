ФОТО: Соцдемы собрались на совет уполномоченных. Саар в пух и прах раскритиковал правительство

Однако общество сейчас, во время второй волны коронавируса и экономического кризиса, как в воздухе нуждается в договороспособном правительстве, единой линии и четких месседжах.

По словам лидера социал-демократов, выступившего с речью на сегодняшнем совете уполномоченных партии, в Эстонии началась вторая волна коронавируса, и приоритетом государства должна стать борьба за здоровье людей и функционирование общества и экономики. ”По сравнению с весной мы стали умнее. Чтобы инфекция не распространялась, нужно действовать соответствующим образом, а для этого необходимо общественное соглашение. К сожалению, до сих пор не сделан ряд шагов, которые обязаны были быть предприняты на уровне правительства. Один из самых наглядных примеров беспомощности нынешней коалиции — это нескончаемая неопределенность с масками — правительство до сих пор не может определиться, есть от масок польза, или нет”, — отметил Индрек Саар.

Он также сказал, что не нужно спешить с распоряжениями и запретами. Вместо этого следует недвусмысленно призвать людей носить маску хотя бы в многолюдных помещениях и общественном транспорте. А также обеспечить бесплатными масками в первую очередь всех, кто входит в группы риска и работает на передовой, и тех, у кого нет возможности платить за маски. ”Маски спасают жизни, говорит Аркадий Попов, и здесь государство должно прийти людям на помощь”, — подчеркнул Саар.

Организация учебного процесса в школах тоже, по его словам, является примером беспомощности правительства. ”Вместо четких рекомендаций правительство переложило всю ответственность на руководителей школ и местные самоуправления. Да еще и вступило в перепалку с самоуправлениями! Постоянные противоречивые и невнятные сигналы уже начинают мешать обществу нормально функционировать. Особенно в кризисные периоды”, — сказал председатель партии.

В своей речи Индрек Саар также отметил, что в сложные времена внимание правительства должно быть приковано прежде всего к тому, справляются ли люди со своей жизнью в материальном плане. Однако в реальности правительство предпочитает поддерживать крупные предприятия, да и то выборочно. Социал-демократы пришли правящей коалиции на помощь и представили законопроект, который в случае его принятия позволит заболевшим людям получать компенсацию по болезни уже с первого рабочего дня. К сожалению, до сих пор решение так и не принято.