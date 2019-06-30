30.06.2019, 21:16

ФОТО: Собравшейся в парке Канути молодежи вызвали полицию. Одна девочка была настолько пьяна, что пришлось привлечь скорую

 (34)
rus.delfi.ee
EST 22
ФОТО: Собравшейся в парке Канути молодежи вызвали полицию. Одна девочка была настолько пьяна, что пришлось привлечь скорую
Lugeja foto

Сегодня скорая помощь увезла в больницу одну из гулявших в парке Канути несовершеннолетних девушек, которая была пьяна.

О данном парке как о месте сбора молодежных банд в прессе много писали прошлым летом. В последнее время там было более или менее спокойно, однако с наступлением каникул ситуация вновь обострилась.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили Delfi, что сегодня Центр тревоги получил вызов в парк в связи с возможной дракой. Когда патруль прибыл на место, то все было спокойно, однако одна девочка была настолько пьяна, что пришлось вызвать скорую. Медики доставили ее в больницу.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: