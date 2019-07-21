ФОТО: Со спутника видно обилие сине-зеленых водорослей в Балтийском море

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии пытаются размножаться везде — в водоемах, на увлажненных поверхностях, в корах деревьях, тропиках и в соленой воде.

В воде всегда находятся сине-зеленые водоросли. Однако для массивного распространения им нужна, как минимум, неделя теплой и безветренной погоды. Также необходимы питательные вещества — азот и фосфор.

В Эстонии не было случаев, когда плавающие в воде с этими водорослями люди получили от них вред для здоровья. Отправление можно получить только через рот, глотая большое количество грязной воды. Через кожу яд не проходит.