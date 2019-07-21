ФОТО: Со спутника видно обилие сине-зеленых водорослей в Балтийском море(8)
Департамент здоровья сообщил, что перед тем как пойти плавать, следует убедиться в безопасности водоемов и пляжей. Так как теплая погода и низкое содержание соли создают в Балтийском море благоприятную среду для размножения различных микробов.
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