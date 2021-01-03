03.01.2021, 19:54
ФОТО | Снег привлек на Певческое поле толпы народа: соблюдать дистанцию было трудно
Сегодня утром в Таллинне любителей катания на санках ждал толстый снежный ковер.
Сегодня утром в Таллинне любителей катания на санках ждал толстый снежный ковер.
Из-за прекрасной зимней погоды многие отправились на Таллиннское певческое поле, чтобы покататься там на санках. Но одно время народу было так много, что необходимую двухметровую дистанцию друг с другом соблюдали не всегда.
Надеемся, свежий воздух все-таки помог воспрепятствовать распространению коронавируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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