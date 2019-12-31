31.12.2019, 08:51

ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Керсти Кальюлайд с юбилеем!

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ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Керсти Кальюлайд с юбилеем!
President Kersti Kaljulaid võttis 50. sünnipäeva puhul vastu õnnitlejaidFoto: Vabariigi Presidendi Kantselei, VPK

Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 50-й день рождения и приняла в своей резиденции в Кадриорге поздравления.

Смотрите, кто пришел поздравить главу государства!

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