ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Керсти Кальюлайд с юбилеем!

rus.delfi.ee EST 3

President Kersti Kaljulaid võttis 50. sünnipäeva puhul vastu õnnitlejaid Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei, VPK

Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 50-й день рождения и приняла в своей резиденции в Кадриорге поздравления.