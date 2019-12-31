ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Керсти Кальюлайд с юбилеем!

Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 50-й день рождения и приняла в своей резиденции в Кадриорге поздравления.
Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 50-й день рождения и приняла в своей резиденции в Кадриорге поздравления.
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