07.06.2019, 19:00
ФОТО | Смотрите, кто представляет Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей
Владелец уникального предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов Ecometal AS Тынис Каазик находится сейчас в Монако, где завтра вечером будут выбирать Лучшего в мире предпринимателя 2019 года.
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