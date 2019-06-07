07.06.2019, 19:00

ФОТО | Смотрите, кто представляет Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей


rus.delfi.ee
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ФОТО | Смотрите, кто представляет Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей
Foto: DANIEL CANDAUX

Владелец уникального предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов Ecometal AS Тынис Каазик находится сейчас в Монако, где завтра вечером будут выбирать Лучшего в мире предпринимателя 2019 года.

Основанное Тынисом Каазиком в 1999 году Ecometal AS, является единственным в странах Балтии заводом по переработке свинцовых аккумуляторов.

На расположенном в Силламяэ заводе работают 60 человек, и каждый год на нем перерабатывается более чем 20 000 тонн аккумуляторов.

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