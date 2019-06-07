ФОТО | Смотрите, кто представляет Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей

Основанное Тынисом Каазиком в 1999 году Ecometal AS, является единственным в странах Балтии заводом по переработке свинцовых аккумуляторов.

На расположенном в Силламяэ заводе работают 60 человек, и каждый год на нем перерабатывается более чем 20 000 тонн аккумуляторов.