28.04.2020, 14:11
ФОТО | Смотрите, кто помогает следить за порядком на эстонско-российской границе во время ЧП!
У служебного пса Лыунаской префектуры нет времени скучать, его задача — охранять в условиях чрезвычайного положения эстонско-российскую границу.
Вико присоединился к полиции год назад будучи маленьким щенком.
Сейчас на восточной границы довольно спокойно, однако совсем без нарушений все же не обходится: к настоящему моменту было пресечено восемь попыток незаконного пересечения.
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