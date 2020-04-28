ФОТО | Смотрите, кто помогает следить за порядком на эстонско-российской границе во время ЧП!

Вико присоединился к полиции год назад будучи маленьким щенком.



Lõuna prefektuur



Сейчас на восточной границы довольно спокойно, однако совсем без нарушений все же не обходится: к настоящему моменту было пресечено восемь попыток незаконного пересечения.



Lõuna prefektuur