28.04.2020, 14:11

ФОТО | Смотрите, кто помогает следить за порядком на эстонско-российской границе во время ЧП!

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ФОТО | Смотрите, кто помогает следить за порядком на эстонско-российской границе во время ЧП!
Lõuna prefektuur

У служебного пса Лыунаской префектуры нет времени скучать, его задача — охранять в условиях чрезвычайного положения эстонско-российскую границу.

Вико присоединился к полиции год назад будучи маленьким щенком.

Lõuna prefektuur


Сейчас на восточной границы довольно спокойно, однако совсем без нарушений все же не обходится: к настоящему моменту было пресечено восемь попыток незаконного пересечения.

Lõuna prefektuur
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