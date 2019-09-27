ФОТО: Смотрите, какую игровую площадку подарил Санкт-Петербург столичному парку Паэ

На открытии поприсутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и мэр Таллинна Михаил Кылварт.

”Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города, — сказал Кылварт. — Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве”.

В прошлом году во время Таллиннских встреч в Петербурге прежний мэр Таллинна Таави Аас упомянул приближающуюся важную для нашего города дату. В ответ на это исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга решил сделать Таллинну ценный подарок. Парк Паэ в качестве места для площадки был одобрен обеими сторонами.

На открытии площадки выступил детский танцевально-вокальный коллектив ”Нупукесед”.