27.09.2019, 14:10

ФОТО: Смотрите, какую игровую площадку подарил Санкт-Петербург столичному парку Паэ

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Peterburi kingitus Foto: Raepress

Сегодня в 10 часов в парке Паэ в районе Ласнамяэ в рамках ”Петербургских встреч в Таллинне” состоялось открытие игровой площадки, которую городу преподнесла в подарок делегация из Санкт-Петербурга.

На открытии поприсутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и мэр Таллинна Михаил Кылварт.

”Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города, — сказал Кылварт. — Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве”.

В прошлом году во время Таллиннских встреч в Петербурге прежний мэр Таллинна Таави Аас упомянул приближающуюся важную для нашего города дату. В ответ на это исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга решил сделать Таллинну ценный подарок. Парк Паэ в качестве места для площадки был одобрен обеими сторонами.

На открытии площадки выступил детский танцевально-вокальный коллектив ”Нупукесед”.

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