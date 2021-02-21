21.02.2021, 08:59

ФОТО | Смотрите, какой снежный городок построили в Пыхья-Таллинне


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Lumelinn Foto: Илья Матусихис, Põhja-Tallinna lov

Сегодня, 20 февраля в Пыхья-Таллинне, на Штромке был построен снежный городок. Строительство городка на футбольной площадке возле перекрестка улиц Пельгуранна и Пухангу началось в субботу, в 10 утра и продлилось до вечера.

"Строительство снежного городка — это хороший способ провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе. К тому же, это сейчас практически единственная возможность встретиться и вместе провести время. А впечатления и воспоминания от сегодняшнего мероприятия сохранятся”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В строительстве городка приняли участие команды под названием Kondorkakud, Legod, 1CEHTE, ÜKS KAKS KUUS и другие, а также команды от Эхтеской гуманитарной гимназии, студенты Эстонской Академии художеств и работники Таллиннского культурного центра ”Сальме”.

Посмотреть на снежный городок можно, пока позволяет погода.

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