ФОТО | Смотрите, какой снежный городок построили в Пыхья-Таллинне

"Строительство снежного городка — это хороший способ провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе. К тому же, это сейчас практически единственная возможность встретиться и вместе провести время. А впечатления и воспоминания от сегодняшнего мероприятия сохранятся”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
В строительстве городка приняли участие команды под названием Kondorkakud, Legod, 1CEHTE, ÜKS KAKS KUUS и другие, а также команды от Эхтеской гуманитарной гимназии, студенты Эстонской Академии художеств и работники Таллиннского культурного центра ”Сальме”.
Посмотреть на снежный городок можно, пока позволяет погода.
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