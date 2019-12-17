ФОТО | Смотрите, какие рисунки прислали дети на конкурс рождественских открыток посольства Эстонии в Москве

rus.delfi.ee EST

Foto: Eesti Moskva saatkond

Автор рождественской открытки посольства Эстонии в Москве — 12-летняя Даша, которая выиграла организованный посольством конкурс рисунков. На ее открытке Старый Тоомас едет на северном олене в елочных украшениях, а за ними сани с елкой и мешком подарков, сверху сидят гномики.