17.12.2019, 21:30
ФОТО | Смотрите, какие рисунки прислали дети на конкурс рождественских открыток посольства Эстонии в Москве(1)
Автор рождественской открытки посольства Эстонии в Москве — 12-летняя Даша, которая выиграла организованный посольством конкурс рисунков. На ее открытке Старый Тоомас едет на северном олене в елочных украшениях, а за ними сани с елкой и мешком подарков, сверху сидят гномики.
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