17.12.2019, 21:30

ФОТО | Смотрите, какие рисунки прислали дети на конкурс рождественских открыток посольства Эстонии в Москве

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ФОТО | Смотрите, какие рисунки прислали дети на конкурс рождественских открыток посольства Эстонии в Москве
Foto: Eesti Moskva saatkond

Автор рождественской открытки посольства Эстонии в Москве — 12-летняя Даша, которая выиграла организованный посольством конкурс рисунков. На ее открытке Старый Тоомас едет на северном олене в елочных украшениях, а за ними сани с елкой и мешком подарков, сверху сидят гномики.

Всего на конкурс было представлено 38 рисунков, которые нарисовали дети из России возрастом 4-14 лет.

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