ФОТО | Смотрите, как выглядит новый променад Паэ в Ласнамяэ

Открывшийся сегодня Паэский променад стал, как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, одной из самых солидных инвестиций года в Ласнамяэ и превращает зону массовой застройки многоэтажками в красиво оформленное городское пространство.

Одновременно Кландорф отметил, что приведенный в порядок променад, радующий местных жителей и особенно подрастающее поколение, на расстоянии выстрела из рогатки от торгующего алкоголем магазина и места азартных игр. И тут городу предстоит серьезно задуматься, совместимы ли казино, магазин алкоголя и место для отдыха и занятий спортом?

В ходе строительных работ на променаде Паэ установили современное освещение и скамейки, сделали новое дорожное покрытие, создали зоны отдыха, а также двухуровневый ландшафтный дизайн с деревьями и кустарниками. Также на обустроенной территории появилась новая детская площадка и тренажеры для занятий спортом на улице. В начале и конце пешеходной зоны были установлены бетонные цилиндры, препятствующие въезду транспортных средств. Владельцы недвижимости, расположенной на территории нового променада, также внесли свой вклад и обновили внешний вид зданиям.

Променад Паэ расположен в районе Ласнамяэ, рядом с жилыми домами между улицами Паэ и Паэкааре. Он начинается рядом со зданием по адресу Паэ, 80 и заканчивается на улице Паэкааре.