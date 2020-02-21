ФОТО | Смотрите, как вручали в Йыхви свидетельства о получении гражданства Эстонии

Как сказал префект Идаской префектуры Тарво Крууп, свидетельства вручались лицам, получившим гражданство в порядке натурализации: 12 детям и 26 взрослым людям (жители Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, а также из Ляэне-Вирумаа).

В прошлом году по сравнению с 2018 число ходатайствующих об эстонском гражданстве увеличилось примерно на 20%: если в 2018 их было 746, то в 2019 году - 909.