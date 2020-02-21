21.02.2020, 19:17
ФОТО | Смотрите, как вручали в Йыхви свидетельства о получении гражданства Эстонии(1)
Вчера вечером в Йыхви состоялась праздничная церемония, на которой свидетельства о приобретении гражданства Эстонии получили 38 человек.
Вчера вечером в Йыхви состоялась праздничная церемония, на которой свидетельства о приобретении гражданства Эстонии получили 38 человек.
Как сказал префект Идаской префектуры Тарво Крууп, свидетельства вручались лицам, получившим гражданство в порядке натурализации: 12 детям и 26 взрослым людям (жители Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, а также из Ляэне-Вирумаа).
В прошлом году по сравнению с 2018 число ходатайствующих об эстонском гражданстве увеличилось примерно на 20%: если в 2018 их было 746, то в 2019 году - 909.
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