21.02.2020, 19:17

ФОТО | Смотрите, как вручали в Йыхви свидетельства о получении гражданства Эстонии

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38 Virumaa elanikku said kätte Eesti kodaniku tunnistused Foto: Reelika Riimand, PPA

Вчера вечером в Йыхви состоялась праздничная церемония, на которой свидетельства о приобретении гражданства Эстонии получили 38 человек.

Как сказал префект Идаской префектуры Тарво Крууп, свидетельства вручались лицам, получившим гражданство в порядке натурализации: 12 детям и 26 взрослым людям (жители Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, а также из Ляэне-Вирумаа).

В прошлом году по сравнению с 2018 число ходатайствующих об эстонском гражданстве увеличилось примерно на 20%: если в 2018 их было 746, то в 2019 году - 909.

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