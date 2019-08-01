01.08.2019, 21:26

ФОТО | Смотрите, как в Силах обороны Эстонии проходит смена командира батальона

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rus.delfi.ee
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Galerii: 12 pilti
2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülema vahetustseremoonia ja 5. aastapäev Foto: Kaitsevägi, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Сегодня в городке Таара прошла торжественная церемония, в ходе которой майор Тармо Тамери передал командование тыловым батальоном 2-й пехотной бригады подполковнику Калмеру Круузу.

Крууз начал службу срочником в пограничных войсках Эстонии в 1992 году. Закончил офицерские курсы, объединенное училище Сил обороны, Балтийский военный колледж.

Ранее Крууз служил на различных должностях в Куперьяновском пехотном батальоне, в 2012 — 2019 годах командовал тыловым батальоном 1-й пехотной бригады.

Удостоен ордена Орлиного креста IV класса и ряда других наград.

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