01.08.2019, 21:26
ФОТО | Смотрите, как в Силах обороны Эстонии проходит смена командира батальона
Сегодня в городке Таара прошла торжественная церемония, в ходе которой майор Тармо Тамери передал командование тыловым батальоном 2-й пехотной бригады подполковнику Калмеру Круузу.
Крууз начал службу срочником в пограничных войсках Эстонии в 1992 году. Закончил офицерские курсы, объединенное училище Сил обороны, Балтийский военный колледж.
Ранее Крууз служил на различных должностях в Куперьяновском пехотном батальоне, в 2012 — 2019 годах командовал тыловым батальоном 1-й пехотной бригады.
Удостоен ордена Орлиного креста IV класса и ряда других наград.
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