ФОТО | Смотрите, как в Силах обороны Эстонии проходит смена командира батальона

Крууз начал службу срочником в пограничных войсках Эстонии в 1992 году. Закончил офицерские курсы, объединенное училище Сил обороны, Балтийский военный колледж.

Ранее Крууз служил на различных должностях в Куперьяновском пехотном батальоне, в 2012 — 2019 годах командовал тыловым батальоном 1-й пехотной бригады.

Удостоен ордена Орлиного креста IV класса и ряда других наград.