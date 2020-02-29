29.02.2020, 11:18

ФОТО | Смотрите, как в легендарном кафе "Нарва" обезопасили работников от коронавируса

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Narva kohvik ja koroona
Narva kohvik ja koroonaFoto: Andres Putting

Кафе "Нарва" одно из легендарных и популярных мест в Таллинне, которое славится своей выпечкой. Для того, чтобы защитить своих работников от заражения коронавирусом, на кассе установили стеклянное ограждение.

Кафе известно еще и тем, что после ремонта в нем сохранился советский интерьер. На вопрос, стеклянное ограждение было установлено для защиты от коронавируса, продавец ответила, что да, так и есть.

Теперь опасность исходит лишь от наличных денег.

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