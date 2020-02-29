29.02.2020, 11:18
ФОТО | Смотрите, как в легендарном кафе "Нарва" обезопасили работников от коронавируса(3)
Кафе "Нарва" одно из легендарных и популярных мест в Таллинне, которое славится своей выпечкой. Для того, чтобы защитить своих работников от заражения коронавирусом, на кассе установили стеклянное ограждение.
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