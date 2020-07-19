ФОТО | Смотрите, как прошел фестиваль еды "Улица вкусов" в Пярну!

В субботу в Пярну прошел фестиваль уличной еды "Улица вкусов", в котором приняли участие кроме местных продавцов также гости из Грузии, Японии, Азербайджана, Кавказа и другие.
В субботу в Пярну прошел фестиваль уличной еды "Улица вкусов", в котором приняли участие кроме местных продавцов также гости из Грузии, Японии, Азербайджана, Кавказа и другие.
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