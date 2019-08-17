17.08.2019, 14:14

ФОТО: Смотрите, как проходят летние дни Партии реформ


rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 51 pilti
Reformierakond pidas suvepäevi Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в парке развлечение Тюри проходят летние дни Партии реформ. Именно здесь было принято решение, что в связи ”с незаконной попыткой отставки главы полиции Эльмара Вахера” необходимо созвать внеочередное заседание Рийгикогу для выражения вотума недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

”В Эстонии нет действующего правительства и за это отвечает премьер-министр. Министры правительства превышают полномочия, ни во что не ставят законы и правила, по сути плюют на правовое государство, а премьер-министр смотрит на это со стороны и говорит, что все хорошо. Премьер-министр отвечает как за эту неразбериху, так и за те неразберихи, что происходили ранее, поэтому мы решили выдвинуть премьер-министру Юри Ратасу вотум недоверия”, — сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

По закону внеочередное заседание парламента созывает спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или как минимум пятой части парламентского состава. Поскольку реформистов в парламенте 34 (то есть одна треть), то условия для созыва внеочередного заседания выполнены.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: