ФОТО: Смотрите, как преобразилась после ремонта Таллиннская немецкая гимназия

Директор Таллиннской немецкой гимназии Каарел Рунду подчеркнул, что школа стала такой, о какой мечтали ученики и работники школы: «Обновленное здание ориентировано на будущее и на нужды учащихся, современные решения поддерживают развитие школьников, их общение и сотрудничество, а также приобретение различных навыков. Важное место отведено движению, здоровью, экологии и повторному использованию. В новое здание мы привнесем свою культуру, традиции и ценности школы. Это здание – прекрасный подарок к 40-летию школы».

Здание в виде буквы Н состоит из трех корпусов, в одном из которых находятся классы, в другом – библиотека, кабинеты руководства и учителей, комплекс естественных наук и классы для творческих предметов, а в третьем – спортивный зал, бассейн, актовый зал и столовая. Вход в здание школы расширили, теперь входящих встречает светлый, двухэтажный атриум, в котором можно отдохнуть между уроками или провести концерт. Из атриума можно выйти во двор, оборудованный уличной мебелью и различными атрибутами для активного времяпрепровождения, там же находится стоянка для 300 велосипедов.

В учебном корпусе также важное место отведено хорошему освещению, акустике и простору. Перед классами расположены зоны отдыха, оснащенные специальной мебелью, в которых при желании можно проводить занятия. Столовая и актовый зал расширены, на крыше разместился сад, в котором также можно провести занятия или отдохнуть.

Таллиннская немецкая гимназия - одна из городских школ, наиболее активно продвигающих спорт, для этой деятельности теперь созданы очень хорошие условия. На первом этаже спортивного корпуса находятся бассейн, банный комплекс и раздевалки с выходом в бассейн и на стадион. На втором этаже – зал для игр с мячом и гардероб. В подвале помещения для занятий с тренажерами. Школьные залы можно использовать и для внеклассных мероприятий, вход в учебные помещения в это время закрыт для посторонних и находится под охраной.

Здание спроектировано с расчетом на 1056 учеников, закрытая нетто-площадь – более 11 200 м2. Стоимость реновации составила 12,6 миллиона евро.

Илья Матусихис