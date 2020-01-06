ФОТО: Смотрите, как преобразилась после ремонта Таллиннская немецкая гимназия
Новый год в столичной сфере образования начался с радостного события – сегодня состоялось торжественное открытие прошедшего реновацию здания Таллиннской немецкой гимназии.
Новый год в столичной сфере образования начался с радостного события – сегодня состоялось торжественное открытие прошедшего реновацию здания Таллиннской немецкой гимназии.
Коллектив школы поздравили министр образования Майлис Репс, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев, старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и многие другие.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что открытие здания Таллиннской немецкой гимназии имеет важное значение по нескольким причинам. «Во-первых, это важный день для коллектива школы, который долго ждал ремонта здания. Созданы соответствующие модной концепции обучения условия для учебы, занятий спортом и развития увлечений. Школа демонстрирует замечательные результаты как в учебной работе, так и в спортивной жизни, и я уверен, что новые условия позволят школьникам и учителям развить свои таланты еще больше, - сказал Белобровцев. – Во-вторых, город доволен тем, что капитальный ремонт школ вышел на финишную прямую и после завершения работ в Таллиннской немецкой гимназии ожидают реновации лишь единичные здания школ».
Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс отметил, что школа после ремонта изменилась до неузнаваемости и ему, как выпускнику школы, даже захотелось вернуться за парту. «Замечательно, что капитальный ремонт принес такие результаты. Уверен, что коллектив школы сумеет это оценить, желаю ученикам и учителям удачи и счастья в новом здании!».
Директор Таллиннской немецкой гимназии Каарел Рунду подчеркнул, что школа стала такой, о какой мечтали ученики и работники школы: «Обновленное здание ориентировано на будущее и на нужды учащихся, современные решения поддерживают развитие школьников, их общение и сотрудничество, а также приобретение различных навыков. Важное место отведено движению, здоровью, экологии и повторному использованию. В новое здание мы привнесем свою культуру, традиции и ценности школы. Это здание – прекрасный подарок к 40-летию школы».
Здание в виде буквы Н состоит из трех корпусов, в одном из которых находятся классы, в другом – библиотека, кабинеты руководства и учителей, комплекс естественных наук и классы для творческих предметов, а в третьем – спортивный зал, бассейн, актовый зал и столовая. Вход в здание школы расширили, теперь входящих встречает светлый, двухэтажный атриум, в котором можно отдохнуть между уроками или провести концерт. Из атриума можно выйти во двор, оборудованный уличной мебелью и различными атрибутами для активного времяпрепровождения, там же находится стоянка для 300 велосипедов.
В учебном корпусе также важное место отведено хорошему освещению, акустике и простору. Перед классами расположены зоны отдыха, оснащенные специальной мебелью, в которых при желании можно проводить занятия. Столовая и актовый зал расширены, на крыше разместился сад, в котором также можно провести занятия или отдохнуть.
Таллиннская немецкая гимназия - одна из городских школ, наиболее активно продвигающих спорт, для этой деятельности теперь созданы очень хорошие условия. На первом этаже спортивного корпуса находятся бассейн, банный комплекс и раздевалки с выходом в бассейн и на стадион. На втором этаже – зал для игр с мячом и гардероб. В подвале помещения для занятий с тренажерами. Школьные залы можно использовать и для внеклассных мероприятий, вход в учебные помещения в это время закрыт для посторонних и находится под охраной.
Здание спроектировано с расчетом на 1056 учеников, закрытая нетто-площадь – более 11 200 м2. Стоимость реновации составила 12,6 миллиона евро.
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