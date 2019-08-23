23.08.2019, 15:26

ФОТО | Смотрите, как отмечают на площади Вабадузе юбилей Балтийской цепи

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rus.delfi.ee
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Meenutades Balti ketti Foto: Tiit Blaat

На площади Вабадузе сегодня проходит день истории, посвященный 30-летнему юбилею Балтийской цепи.

В течение дня в исторической палатке можно ознакомиться с историей акции, посмотреть специально созданные к этому дню видеоклипы, посетить выставку ”Кто с тобой рядом?” и почитать печатные издания.

Начиная с 10.20 в исторической палатке можно следить за увлекательными дискуссиями. Среди прочих уже выступили Айн Саарна, Рейн Вейдеманн Давид Всевиов, Игорь Грязин, Игнар Фьюк, Эрик Терк, Хейки Линдпере.

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В 15.20 начнется концерт. На сцену выйдет латвийский коллектив Dimanta Sisters. Старинные литовские народные песни исполнит ансамбль Folk Trio. Также выступят победительница детского песенного конкурса Tähtede lava эстонская певица Глория Раудъярв и дуэт Бригиты Мурутар и Пауля Нейтсова. Вечер завершат Марек Садам и Тыну Лайкре.

Программа концерта

15.30 Dimanta Sisters
16.15 Folk Trio
17.15 Gloria Raudjärv
18.00 Brigita Murutar и Paul Neitsov DUO
19.00 Marek Sadam и Tõnu Laikre

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