ФОТО | Смотрите, как отмечают на площади Вабадузе юбилей Балтийской цепи

В течение дня в исторической палатке можно ознакомиться с историей акции, посмотреть специально созданные к этому дню видеоклипы, посетить выставку ”Кто с тобой рядом?” и почитать печатные издания.

Начиная с 10.20 в исторической палатке можно следить за увлекательными дискуссиями. Среди прочих уже выступили Айн Саарна, Рейн Вейдеманн Давид Всевиов, Игорь Грязин, Игнар Фьюк, Эрик Терк, Хейки Линдпере.

В 15.20 начнется концерт. На сцену выйдет латвийский коллектив Dimanta Sisters. Старинные литовские народные песни исполнит ансамбль Folk Trio. Также выступят победительница детского песенного конкурса Tähtede lava эстонская певица Глория Раудъярв и дуэт Бригиты Мурутар и Пауля Нейтсова. Вечер завершат Марек Садам и Тыну Лайкре.

Программа концерта