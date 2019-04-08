ФОТО: Смотрите, как остов средневекового кога везли на новое место по ночному Таллинну

Ког — один из самых важных экспонатов новой экспозиции, которая откроется в артиллерийской башне "Толстая Маргарита" осенью.

"Ког поможет музею рассказать интересующимся историей и мореходством из Эстонии и других стран о жизни на средневековом корабле и историю Таллинна как большого ганзейского города", — пояснил директор Морского музея Урмас Дрезен. Он добавил, что речь идет о редкой в Европе находке, поскольку корабль очень хорошо сохранился и с ним было найдено около 700 предметов. "Часть этих находок мы выставим в музее, и знанием, которое нам принесло исследование корабля и предметов, поделимся с помощью множества дигитальных и интерактивных решений".

Остов средневекового кога был найден летом 2015 года, и с того времени его хранили, чистили и консервировали в лодочном холле Летной гавани.