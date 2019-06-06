ФОТО | Смотрите, как идет строительство на Коплиских линиях

Праздник стропил у первого нового дома на Коплиских линиях отпраздновали в сентябре прошлого года, сейчас работы идут полным ходом, дома растут. Улицы приобретают определенное очертание.
Напомним, что строительство на Коплиских линиях ведет Fund Ehitus. Согласно информации со странички компании, в квартале E все квартиры в трех домах (Sepa 18, Sepa 20 и Sepa 24) проданы.
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