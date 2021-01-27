ФОТО | Смотрите, как эстонские военные осваивают новый противотанковый комплекс!

Во вторник, 26 января, состоялось промежуточное тестирование первых эстонских курсантов. Один из инструкторов, cотрудник израильской компании-производителя комплекса Rafael, отметил, что эстонские военнослужащие оказались способными учениками, которые вскоре смогут самостоятельно готовить хороших операторов вооружения. Эксплуатация комплекса ”в заснеженных условиях и на непривычном ландшафте” оказалась ”новым опытом” для израильтян, добавил он.

По словам командира противотанковой роты майора Дмитрия Кондратенко, несмотря на то, что поначалу система казалась сложной, военнослужащие быстро ее освоили: ”Помимо самих комплексов мы получили симуляторы, позволяющие обучать и тестировать персонал как в помещении, так и на улице. Военнослужащие смогут проходить обучение и оттачивать свои навыки на симуляторах начиная с февраля”.

Spike LR — противотанковый комплекс высокой дальности, способный поражать цели на расстоянии до четырех километров. ”Мощный и современный”, — охарактеризовал возможности оружия майор Дмитрий Кондратенко.

Комплекс позволяет стрелять в режиме ”выстрелил и забыл” — после осуществления спуска оператор не должен сопровождать цель. Ракета Spike LR управляется по оптоволоконному кабелю, благодаря чему ее можно перенацелить на другой объект в полете. Комплекс также позволяет поражать закрытые цели — то есть такие, которые не находятся в прямой зоне видимости.

Ракета обладает высокой устойчивостью к помехам и не использует для своего наведения лазерный луч, тем самым бронетехнике сложно ее обнаружить и принять контрмеры. Комплекс Spike LR состоит на вооружении 32 стран, из них 19 являются членами Европейского союза и НАТО.