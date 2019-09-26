26.09.2019, 18:45

ФОТО | Смотрите, как эстонские военные моряки применяют палубное вооружение


rus.delfi.ee
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Mereväelaste laskeharjutused merel Foto: Karl Alfred Baumeister, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Экипажи кораблей эстонского ВМФ Admiral Cowan и Wambola упражнялись сегодня в в районе острова Осмуссар в стрельбе из корабельного вооружения, ведя подготовку к начинающимся на следующей неделе совместным с финскими моряками учениям.

Совместные с финнами учения состоятся с 30 сентября по 4 октября. В них примут участие два эстонских и три финских корабля.

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