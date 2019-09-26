26.09.2019, 18:45
ФОТО | Смотрите, как эстонские военные моряки применяют палубное вооружение
Экипажи кораблей эстонского ВМФ Admiral Cowan и Wambola упражнялись сегодня в в районе острова Осмуссар в стрельбе из корабельного вооружения, ведя подготовку к начинающимся на следующей неделе совместным с финскими моряками учениям.
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